Школьник попал под колеса мусоровоза в Коми

Сыктывкар, 21 апреля. Дорожно-транспортное происшествие с участием школьника произошло в Усинске: водитель мусоровоза сбил ребенка, перебегавшего дорогу.

Соответствующую информацию передает «Комиинформ» со ссылкой на данные, полученные в Госавтоинспекции. Автомобильное происшествие случилось напротив дома №3 по улице Парковой: водитель грузовика сбил девятилетнего мальчика, перебегавшего дорогу вне пешеходного перехода.

Водитель мусоровоза заметил ребенка и попытался уйти от столкновения. К счастью, ребенок получил ушиб стопы, госпитализация ему не потребовалась. Врачи осмотрели пострадавшего школьника и отпустили его домой.