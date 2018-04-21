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Школьник попал под колеса мусоровоза в Коми
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    Школьник попал под колеса мусоровоза в Коми

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    Школьник попал под колеса мусоровоза в Коми

    Сыктывкар, 21 апреля. Дорожно-транспортное происшествие с участием школьника произошло в Усинске: водитель мусоровоза сбил ребенка, перебегавшего дорогу.

    Соответствующую информацию передает «Комиинформ» со ссылкой на данные, полученные в Госавтоинспекции. Автомобильное происшествие случилось напротив дома №3 по улице Парковой: водитель грузовика сбил девятилетнего мальчика, перебегавшего дорогу вне пешеходного перехода.

    Водитель мусоровоза заметил ребенка и попытался уйти от столкновения. К счастью, ребенок получил ушиб стопы, госпитализация ему не потребовалась. Врачи осмотрели пострадавшего школьника и отпустили его домой.

    Автор: Алексей Громов
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