Житель Сыктывкара лишился 150 тысяч рублей при попытке купить авто через Интернет

Сыктывкар, 21 апреля. Житель Сыктывкара лишился 150 тысяч рублей при попытке приобрести автомобиль через сайт «Авто.ру».

Как передает «Комиинформ», 38-летний мужчина обратился в отделение полиции с заявлением о том, что он хотел приобрести автомобиль немецкой марки через сайт «Авто.ру». Он связался с владелицей машины, после чего перевел ей на счет с помощью мобильного банка 150 тысяч рублей. После чего горожанин дозвониться до женщины не смог.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, сотрудники правоохранительных органов просят местных жителей быть внимательнее и не идти на уловки мошенников.