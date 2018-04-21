Меню
Общество
Житель Сыктывкара лишился 150 тысяч рублей при попытке купить авто через Интернет
Происшествия
Мужчина и ребенок погибли под колесами поезда в Татарстане
Следующая новость
Загрузка...

    Житель Сыктывкара лишился 150 тысяч рублей при попытке купить авто через Интернет

    30

    Житель Сыктывкара лишился 150 тысяч рублей при попытке купить авто через Интернет

    Сыктывкар, 21 апреля. Житель Сыктывкара лишился 150 тысяч рублей при попытке приобрести автомобиль через сайт «Авто.ру».

    Как передает «Комиинформ», 38-летний мужчина обратился в отделение полиции с заявлением о том, что он хотел приобрести автомобиль немецкой марки через сайт «Авто.ру». Он связался с владелицей машины, после чего перевел ей на счет с помощью мобильного банка 150 тысяч рублей. После чего горожанин дозвониться до женщины не смог.

    В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, сотрудники правоохранительных органов просят местных жителей быть внимательнее и не идти на уловки мошенников.

    «Необходимо помнить, что предоплата за товар не гарантирует его получение. Рекомендуется рассчитываться с поставщиками товаров и услуг наложенным платежом, либо через курьера при непосредственном их получении», — подчеркивают правоохранители.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    На Украине признали невозможность возвращения Крыма

    На Украине признали невозможность возвращения Крыма

    8:02   21 Апреля 2018
    39527
    Путин поблагодарил Рауля Кастро за укрепление партнерства России и Кубы

    Путин поблагодарил Рауля Кастро за укрепление партнерства России и Кубы

    22:03   20 Апреля 2018
    2676
    Американские демократы подали в суд на Россию, штаб Трампа и WikiLeaks

    Американские демократы подали в суд на Россию, штаб Трампа и WikiLeaks

    19:01   20 Апреля 2018
    7729
    «Газпром» направил в суд документы для расторжения контрактов с Украиной

    «Газпром» направил в суд документы для расторжения контрактов с Украиной

    17:32   20 Апреля 2018
    2507