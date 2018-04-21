Житель Сыктывкара лишился 150 тысяч рублей при попытке купить авто через Интернет
Сыктывкар, 21 апреля. Житель Сыктывкара лишился 150 тысяч рублей при попытке приобрести автомобиль через сайт «Авто.ру».
Как передает «Комиинформ», 38-летний мужчина обратился в отделение полиции с заявлением о том, что он хотел приобрести автомобиль немецкой марки через сайт «Авто.ру». Он связался с владелицей машины, после чего перевел ей на счет с помощью мобильного банка 150 тысяч рублей. После чего горожанин дозвониться до женщины не смог.
В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, сотрудники правоохранительных органов просят местных жителей быть внимательнее и не идти на уловки мошенников.
«Необходимо помнить, что предоплата за товар не гарантирует его получение. Рекомендуется рассчитываться с поставщиками товаров и услуг наложенным платежом, либо через курьера при непосредственном их получении», — подчеркивают правоохранители.