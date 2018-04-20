Иномарка сбила школьницу на пешеходном переходе в Сыктывкаре

Сыктывкар, 20 апреля. Дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка-пешехода произошло в Сыктывкаре, девочку доставили в медицинское учреждение.

Как передает «Комиинформ», автомобильное происшествие случилось в пятницу, 20 апреля, дома №39 на Коммунистической улице: водитель на автомобиле марки Mitsubishi Outlander двигался со стороны Октябрьского проспекта и допустил наезд на девятилетнюю школьницу, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу.

Сотрудники скорой помощи незамедлительно доставили пострадавшего ребенка в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося.