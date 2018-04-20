В Печоре водитель сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся

Сыктывкар. 20 апреля. Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло в Печоре: неизвестный водитель сбил пешехода и скрылся.

Как передает «Комиинформ» со ссылкой на данные, полученные в госавтоинспекции региона, автомобильное происшествие случилось в четверг, 19 апреля, около 15:45 часов дня напротив дома №18 по Социалистической улице: водитель двигался со стороны Свободы к Ленинградской и сбил 62-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся.

Женщина получила ушиб и гематому бедра. Госпиталиция ей не понадобилась. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах случившегося и устанавливают личность водителя, скрывшегося с места ДТП.