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В Печоре водитель сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся
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    В Печоре водитель сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся

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    В Печоре водитель сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся

    Сыктывкар. 20 апреля. Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло в Печоре: неизвестный водитель сбил пешехода и скрылся.

    Как передает «Комиинформ» со ссылкой на данные, полученные в госавтоинспекции региона, автомобильное происшествие случилось в четверг, 19 апреля, около 15:45 часов дня напротив дома №18 по Социалистической улице: водитель двигался со стороны Свободы к Ленинградской и сбил 62-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся.

    Женщина получила ушиб и гематому бедра. Госпиталиция ей не понадобилась. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах случившегося и устанавливают личность водителя, скрывшегося с места ДТП.

    Автор: Алексей Громов
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