Два ребенка пострадали при столкновении грузового ГАЗа и легковушки в Сыктывкаре

Сыктывкар, 20 апреля. Дорожно-транспортное происшествие с участием ГАЗ и ВАЗ произошло вчера в Сыктывкаре, пострадали два ребенка.

Как передает «ИА БНК» со ссылкой на данные, полученные в ГИБДД по Сыктывкару, автомобильная авария случилась в четверг, 19 апреля, около 09:40 часов утра: 34-летняя женщина за рулем автомобиля ГАЗ столкнулась с машиной ВАЗ, за рулем которой находился 30-летний водитель, на нерегулируемом перекрестке улиц Лесной и Островского.

Два ребенка в возрасте девяти и пяти лет получили закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясения. К счастью, пострадавшим госпитализация не понадобилась. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося.