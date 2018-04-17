Иномарка наехала на пешехода во дворе дома в Сыктывкаре

Сыктывкар, 17 апреля. Дорожно-транспортное происшествие случилось во дворе дома микрорайона Орбита в Сыктывкаре: иномарка сбила пешехода.

Как сообщают сотрудники ГИБДД по Коми, автомобильное происшествие случилось вчера утром в микрорайоне Орбита: автомобиль Renault Sandero, за рулем которого находилась женщина-водитель, наехал на 30-летнюю местную жительницу.

Сотрудники скорой помощи диагностировали у пострадавшей ушиб колена, госпитализация не понадобилась, однако позже девушка самостоятельно обратилась за помощью в в медицинское учреждение.

Напомним, серьезное чрезвычайное происшествие случилось в Архангельске сегодня: загорелся торговый центр «Фокус».