Около 30 миллионов рублей направят на благоустройство дворов в Сыктывкаре

Сыктывкар, 17 апреля. Общественные обсуждения проектов благоустройства дворовых территорий прошли в столице Коми.

Как передает «ИА Комиинформ» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе городской администрации.

Аукцион по выбору подрядчика состоится в конце мая – начале июня текущего года, после чего запланирован старт работ по благоустройству следующих дворовых территорий:

улица Кирова, д.24, где запланировано восстановление дорожного полотна проезда и тротуара, также установят две скамейки, две урны, кроме этого, заменят три светильника, демонтируют два столба освещения;

улица Южная, д.5, Морозова, д.100, Коммунистическая, д.65, Судостроительная, д.1, — восстановление дорожного полотна проезда и тротуара;

улица Красных партизан, д.66 — восстановление дорожного полотна проезда и тротуара, замена светильников;

улица Ленина, д.50А — восстановление дорожного полотна проезда;

улица Магистральная, д.9 — восстановление дорожного полотна проезда и тротуара, установка скамеек, урн, замена светильников;

улица Чкалова, д.20 — восстановление дорожного полотна проезда и тротуара, установка 2 скамейки, замена светильников;

улица Чкалова, д.22, д.24 — восстановление дорожного полотна проезда и тротуара, установка скамейки, замена светильников;

улица Тентюковская, д.166,168,170,172 — восстановление дорожного полотна проезда.

Кроме этого, в Эжвинском районе благоустроят дворовые территории по улице Слободская, 15 и 23, ул.Менделеева, 15, ул. Бумажников, 44. На эти работы выделили около восьми миллионов рублей.