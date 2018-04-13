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Мужчина погиб при пожаре в Корткеросском районе Коми
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    Мужчина погиб при пожаре в Корткеросском районе Коми

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    Мужчина погиб при пожаре в Корткеросском районе Коми

    Сыктывкар, 13 апреля. Смертельное чрезвычайное происшествие случилось в Корткеросском районе в Коми: произошел пожар в муниципальном доме, погиб мужчина.

    Как передает «Комиинформ» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ГУ МЧС по Коми, пожар произошел в пятницу, 13 апреля, в поселке Уръель в доме на улице Советской.

    Огнеборцы в составе девяти человек личного состава и трех единиц техники ликвидировали возгорание около 06:50 часов, пламя охватило территорию площадью 120 квадратных метров. После того, как пламя было потушено, спасатели обнаружили у порога дома мужчину, который погиб в результате отравления угарным газом.

    В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. 

    Автор: Алексей Громов
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