Мужчина погиб при пожаре в Корткеросском районе Коми

Сыктывкар, 13 апреля. Смертельное чрезвычайное происшествие случилось в Корткеросском районе в Коми: произошел пожар в муниципальном доме, погиб мужчина.

Как передает «Комиинформ» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ГУ МЧС по Коми, пожар произошел в пятницу, 13 апреля, в поселке Уръель в доме на улице Советской.

Огнеборцы в составе девяти человек личного состава и трех единиц техники ликвидировали возгорание около 06:50 часов, пламя охватило территорию площадью 120 квадратных метров. После того, как пламя было потушено, спасатели обнаружили у порога дома мужчину, который погиб в результате отравления угарным газом.

В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.