Мошенники предложили пенсионерке из Печоры купить вакцину от рака за 122 тысячи рублей
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Сыктывкар, 9 апреля. Сотрудники правоохранительных органов в Коми проводят проверку по факту мошенничества с вакцинами от рака.
Как передает «ИА БНК» со ссылкой на данные пресс-службы МВД по Коми, пенсионерка обратилась в отделение полиции с заявлением о мошенничестве: неизвестный позвонил на мобильный телефон и предложил купить вакцину от онкологического заболевания за 122 тысячи рублей.
Пожилая женщина отказалась от предложения злоумышленника и незамедлительно обратилась в полицию. В настоящее время по этому факту возбуждено уголовное дело. Следователи разбираются в обстоятельствах инцидента и устанавливают личность звонившего.
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