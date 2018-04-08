Жители Сыктывкара встретили праздник Светлой Пасхи

Сыктывкар, 8 апреля. Православные жители и гости Сыктывкара встретили праздник Светлой Пасхи в Свято-Стефановском кафедральном соборе.

Как передает «ИА БНК», православные жители столицы Коми принесли для освящения куличи и яйца в Свято-Стефановский кафедральный собор в ночь на воскресенье, 8 апреля. Глава республики Сергей Гапликов доставил Благодатный огонь.

«Сегодня в этот торжественный день Благодатный огонь, который прибыл из самого Иерусалима, озаряет нас своим светом. Мы просим Христа простить нам наши прегрешения, помочь нам в наших делах и, конечно, чтобы наша жизнь стала лучше, светлее, добрее. Благая лета вам, дорогие братья и сестры. Христос Воскресе!» — обратился Сергей Гапликов к прихожанам.