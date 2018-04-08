Семейный праздник ГТО стартовал в столице Коми

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Сыктывкар, 8 апреля. Спортивный праздник Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных команд проходит в выходные в столице Коми.

Как передает «Комиинформ», спортивный праздник ГТО среди семейных команд, приуроченный ко Всемирному дню здоровья, проходит в текущие выходные под лозунгом «Здоровье для всех».

Главная цель мероприятия заключается в пропаганде здорового образа жизни, укреплении института семьи и формировании у подрастающего поколения положительного отношения к спорту.

Ранее сообщалось о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось столице Коми: водитель автобуса совершил наезд на пешехода.

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