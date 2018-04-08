Автобус сбил жителя Сыктывкара на пешеходном переходе

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Сыктывкар, 8 апреля. Дорожно-транспортное происшествие случилось в столице Коми: водитель автобуса совершил наезд на пешехода.

Как передает «Комиинформ» со ссылкой на данные, полученные в УГИБДД МВД по Коми, происшествие случилось в субботу, 7 апреля, около 19:30 часов вечера на перекрестке улиц Орджоникидзе и Первомайской.

Автобус ПАЗ под управлением 53-летнего мужчины двигался по улице Орджоникидзе со стороны улицы Карла Маркса в сторону Бабушкина, в этот момент времени дорогу переходил 18-летний молодой человек по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Водитель ПАЗа допустил наезд на пешехода, который получил ушиб левого плеча.

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