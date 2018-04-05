Рабочий погиб на сыктывкарском ЛПК во время проведения ремонтных работ

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Сыктывкар, 5 апреля. Следователи разбираются в обстоятельствах смерти человека на АО «Монди Сыктывкарский ЛПК».

Как передает «Комсомольская правда в Сыктывкаре» со ссылкой на данные Следственного комитета Коми, трагический случай произошел на АО «Монди Сыктывкарский ЛПК»: погиб человек, а второй ремонтник получил серьезные травмы.

Инцидент произошел в среду, 4 апреля, в одном из цехов комбината. Подрядная организация занималась ремонтными работами, во время которых два сотрудника получили серьезные травмы. Один человек скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи, второго госпитализировали в медицинское учреждение.

В настоящее время следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося, после чего будет принято решение процессуального характера.

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