Глыба льда упала на женщину с четырехлетней девочкой в Сыктывкаре

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Сыктывкар, 4 апреля. Чрезвычайное происшествие произошло в столице Коми: глыба льда упала на женщину с четырехлетней девочкой во время очистки крыш от снега.

Инцидент произошел во вторник, 3 апреля. Как передает «Комиинформ» со ссылкой на данные, полученные в Следственном комитете по Коми, процессуальная проверка организована следствием по факту падения с крыши дома наледи на женщину с четырехлетним ребенком во время проведения работ по очистке крыши дома №22 по улице Советской.

Сотрудники скорой помощи доставили девочку в медицинское учреждение, где врачи диагностировали у нее ушиб мягких тканей головы и ссадины спинки носа.

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