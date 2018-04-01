В Сыктывкаре пенсионерка получила травмы в автобусе

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Сыктывкар, 1 апреля. Пожилая жительница Сыктывкара получила серьезные травмы в автобусе, водитель которого резко притормозил.

Инцидент произошел в субботу, 31 марта, в дневное время суток в автобусе №46 марки «ЛиАЗ», который следовал по улице Коммунистической в сторону улицы Старовского, передает отдел пропаганды ГИБДД по Сыктывкару.

Водитель общественного транспорта резко притормозил, а 63-летняя пожилая пассажирка упала и получила травмы. Сотрудники скорой помощи диагностировали у пострадавшей сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб лба. Госпитализация женщине не понадобилась.

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