Горящую пристройку к спортзалу под Сыктывкаром тушили 26 огнеборцев

В закладки

Сыктывкар, 1 апреля. Чрезвычайное происшествие случилось в пятницу вечером под Сыктывкаром: загорелась пристройка к спортзалу бывшего техникума.

Как передает «Комиинформ» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ГУ МЧС по Коми, общая площадь возгорания составила 625 квадратных метров.

Чрезвычайное происшествие произошло в пятницу, 30 марта около 23:00 часов вечера: загорелась двухэтажная деревянная пристройка к спортзалу бывшего техникума, расположенная на улице Красноборская. Здание полностью выгорело, к настоящему моменту пламя ликвидировано. На месте работали 26 пожарных и восемь единиц техники.

По последним данным, пострадавших при пожаре нет. Специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах случившегося. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.