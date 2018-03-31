Школьник попал под колеса иномарки в Сыктывкаре

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Сыктывкар, 31 марта. Дорожно-транспортное происшествие с участием юного пешехода произошло вчера вечером в столице Коми.

Как передает «ИА БНК», в пятницу, 30 марта, в 18:20 часов вечера напротив дома №50 по улице Коммунистической произошла автомобильная авария с участием 11-летнего ребенка: водитель, находившийся за рулем иномарки, сбил школьника, переходившего проезжую часть в зоне видимости пешеходного перехода справа налево по ходу движения авто.

Сотрудники скорой помощи госпитализировали ребенка в медицинское учреждение с ушибом голеностопного сустава. В настоящее время полиция разбирается во всех обстоятельствах и причинах дорожно-транспортного происшествия.

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