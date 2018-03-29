Управлявшая автобусом женщина сбила пешехода в Воркуте

В закладки

Сыктывкар, 29 марта. Женщина, управлявшая автобусом, сбила девушку на улице Ленина в Воркуте Республике Коми. Дорожно-транспортное происшествие случилось днем в среду, 28 марта.

Как стало известно, автобус «МАЗ», курсирующий по направлению «Железнодорожный вокзал – Шахтерский район» двигался по улице Ленина со стороны площади Юбилейной в сторону площади Металлистов. Транспорт сбил девушку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Она получила ушиб голени и бедра, в госпитализации не нуждалась.

Отмечается, что женщина-водитель за нарушение правил дорожного движения привлекалась к ответственности уже два раза за год. Стаж ее работы составляет чуть больше трех лет, сообщает «Комиинформ».

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.