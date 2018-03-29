Спасатели обнаружили труп женщины в квартире в Ухте

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Сыктывкар, 29 марта. Тело женщины было обнаружено в квартире дома, расположенного на улице Космонавтов в Ухте, в среду, 28 марта.

Сотрудники правоохранительных органов обратились к специалистам аварийно-спасательного отряда. Спасатели вскрыли дверь в квартиру с помощью специальной технике. Об этом сообщает «Комиинформ» со ссылкой на информацию «СПАС-Коми» Комитета ГО и ЧС.

Открыв дверь в квартиру, специалисты обнаружили труп женщины. Не сообщается, какой возраст женщины и как давно она умерла. На данный момент устанавливается ее личность.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося, а также причину смерти.

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