Скорая помощь в Сыктывкаре готовится к дежурству во время паводка
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Сыктывкар, 28 марта. Работа по организации скорой медицинской помощи на время паводка началась в Сыктывкаре.
Как передает «Комиинформ», работа по организации скорой медпомощи началась в поселках Трёхозёрка, Седкыркещ, Озёл и Сёйты. Автомобиль скорой помощи с оборудованием отправился сегодня, 28 марта, для дежурства в Седкыркещ, так как, по прогнозам синоптиков, ожидается потепление в регионе.
В прошедшем году сотрудники медицинских учреждений начали дежурство уже 20 марта, а автомобиль на другой берег Вычегды доставили 15 марта. Фельдшерам планируют оплачивать средний суточный заработок, надбавку в 25% и сто рублей ежедневно.
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