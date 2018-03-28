Скорая помощь в Сыктывкаре готовится к дежурству во время паводка

В закладки

Сыктывкар, 28 марта. Работа по организации скорой медицинской помощи на время паводка началась в Сыктывкаре.

Как передает «Комиинформ», работа по организации скорой медпомощи началась в поселках Трёхозёрка, Седкыркещ, Озёл и Сёйты. Автомобиль скорой помощи с оборудованием отправился сегодня, 28 марта, для дежурства в Седкыркещ, так как, по прогнозам синоптиков, ожидается потепление в регионе.

В прошедшем году сотрудники медицинских учреждений начали дежурство уже 20 марта, а автомобиль на другой берег Вычегды доставили 15 марта. Фельдшерам планируют оплачивать средний суточный заработок, надбавку в 25% и сто рублей ежедневно.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.