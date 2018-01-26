Власти решают «мусорную проблему» в пригороде Сыктывкара
Сыктывкар, 26 января. Власти Коми пытаются решить мусорную проблему, которая возникла в ряде поселков республики.
По словам главы администрации поселка Седкыркещ Юрия Пелевина, сейчас в заречных поселках установлено уже 15 контейнеров, три из них расположены в Трехозерске, а 12 — в Седкыркеще. В ближайшее время определятся остальные площадки для установки мусорных контейнеров.
По словам Пелевина, установка новых емкостей поможет навести порядок в местах сбора мусора.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, который закрепляет раздельный сбор мусора и определяет правила обращения с отходами.
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