Власти решают «мусорную проблему» в пригороде Сыктывкара

Сыктывкар, 26 января. Власти Коми пытаются решить мусорную проблему, которая возникла в ряде поселков республики.

По словам главы администрации поселка Седкыркещ Юрия Пелевина, сейчас в заречных поселках установлено уже 15 контейнеров, три из них расположены в Трехозерске, а 12 — в Седкыркеще. В ближайшее время определятся остальные площадки для установки мусорных контейнеров.

По словам Пелевина, установка новых емкостей поможет навести порядок в местах сбора мусора.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, который закрепляет раздельный сбор мусора и определяет правила обращения с отходами.