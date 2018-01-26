Власти Коми распределят субсидии по десяти муниципальным регионам

Сыктывкар, 26 января. Совет республики Коми принял решение о распределении субсидий по муниципальным районам. Соответствующее распоряжение было подписано замглавы правительства Коми Ларисой Максимовой.

Ожидается, что деньги будут направлены на разработку проектов землепользования и застройки, генеральных планов и разработке документации по планировке территорий муниципальных образований, которые предусмотрены на текущий год.

Согласно вступившему в силу документу, финансирование коснется десяти муниципалитетов: Печоры, Воркуты, Кожвы, а также Сысольский, Прилузский, Сыктывдинский, Удорский, Корткеросский, Усть-Куломский районы.

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабинету министров к ноябрю обеспечить предоставление субсидий регионам на обустройство городских парков. Путин также распорядился рассмотреть дополнительные механизмы развития и поддержки исторических поселений и муниципальных образований, где расположены объекты, представляющие историко-культурную ценность для нашей страны.