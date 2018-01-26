Пятеро спортсменов из Коми поедут на Олимпиаду-2018

Сыктывкар, 26 января. Пятеро спортсменов из республики Коми поедут на зимнюю Олимпиаду-2018, которая пройдет в южнокорейском Пхёнчхане.

Напомним, что после длительных скандалов Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил список, состоящий из 169 российских спортсменов.

От республики Коми на Игры поедут лыжники Алексей Виценко, Юлия Белокурова, фигурист Дмитрий Алиев, хоккеисты Фануза Кадирова, Лиана Ганеева.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин объявил, что бойкота Олимпийских игр в Пхёнчхане не будет, и государство выразит поддержку спортсменам, которые поучаствуют в Играх под нейтральным флагом.