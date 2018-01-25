Два проекта ученых из Коми получат финансирование из Фонда содействия инновациям

Сыктывкар, 25 января. Фонд содействия инновациям поддержал два проекта ученых из Республики Коми, сообщили в пресс-службе регионального Минпрома.

В региональном ведомстве озвучили результаты конкурса по отбору проектов по программе «Старт». Как выяснилось, Фонд содействия инновациям поддержал два проекта из республики.

Один из них посвящен разработке полифункциональных агроэкологических биопрепаратов, сорбционных материалов и биосорбентов. Он был отправлен на конкурс по направлению «Биотехнологии».

Второй представлял направление «Медицина будущего». Фонд заинтересовался предложением по созданию роботизированного экзокаркаса нижних конечностей. Отмечается, что разработка основывается на биологической обратной связи и будет помогать людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Победители конкурса должны будут заключить с фондом контракты, после чего они получат финансирование на реализацию своих проектов, передают местные СМИ.

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