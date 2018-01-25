Сыктывкар примет чемпионат Коми по смешанным единоборствам

Сыктывкар, 25 января. Первенство и чемпионат Республики Коми по смешанным боевым единоборствам (ММА) пройдет в субботу, 27 января, в Сыктывкаре, сообщил президент федерации смешанных единоборств региона Петр Суворов.

В министерстве спорта Республики Коми отметили, что 27 января в республиканском центре состоится чемпионат Коми по смешанным единоборствам. В нем свои силы попробуют бойцы, которые приедут из Ухты, Вуктыла, Котласа и Кирова.

Турнир станет отборочным для Чемпионата СЗФО. По результатам состязаний будет определен состав сборной республики.

«Для опытных спортсменов, чемпионат – это дополнительный опыт, и необходимость подтвердить свой статус, — заметил Суворов, — для новичков – возможность получить соревновательную практику и проявить себя с лучшей стороны».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что развитие спорта и массового физкультурного движения по праву считаются одними из важнейших приоритетов госполитики Российской Федерации.