Самым взрослым женихом Сыктывкара стал 79-летний дедушка

Сыктывкар, 25 января. В прошлом году самым взрослым женихом, посетившим загс Сыктывкара, стал 79-летний дедушка, показали данные статистики за 2017 год.

Обнародована статистика сыктывкарского загса за прошедший год. Как оказалось, самым взрослым женихом оказался 79-летний местный житель. Самой взрослой невесте в прошлом году исполнилось 72 года.

Самым молодым невесте и жениху в прошлом году было по 16 лет. Однако расписались они не друг с другом, а с другими партнерами.

Всего в 2017 году семейными узами скрепили свои отношения 976 мужчин и 1025 женщин. Более 60 пар вступили в интернациональные браки. Как отметили в загсе, жители Сыктывкара расписались с гражданами Украины, Китая, Арабской Республики, Италии, Нигерии, Ливана и многих других стран.

В прошлом году президент России Владимир Путин поручил провести работу в стране по укреплению традиционных семейных ценностей. Этими задачами занялись Общественная палата и детский омбудсмен.