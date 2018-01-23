Школы Сыктывкара объявили о наборе первоклашек через Интернет

Сыктывкар, 23 января. Сыктывкарские школы в этом году впервые будут принимать первоклашек через Интернет, заявила руководитель управления образования города Ольга Бригида.

В текущем году в школах Сыктывкара будут по-новому будут принимать в первые классы. Набор пройдет в два этапа.

Первый, с 30 января по 30 июня, будет традиционным — будущих первоклашек будут набирать по месту прописки. Второй этап начнется с 1 июля и продлится до 5 сентября. Он может завершиться и раньше, если все места в школе будут заняты.

В этот период родители могут подать заявления в школы в других районах. Подчеркивается, что в этом году это можно будет сделать через Интернет. Это можно будет осуществить с помощью учетной записи на портале «Госуслуг».

В прошлом году 1 сентября президент России Владимир Путин провел открытый урок «Россия, устремленная в будущее». Более одного миллиона школьников подключились в режиме онлайн к уроку российского лидера.