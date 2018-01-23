Беглов прилетел в Сыктывкар для проверки реализации майских указов Путина

Сыктывкар, 23 января. Полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Александр Беглов прилетел в Сыктывкар для проверки реализации майских указов главы страны Владимира Путина, сообщили в пресс-службе полпреда.

Во вторник, 23 января, в Сыктывкар с рабочим визитом прилетел полномочный представитель президента России в СЗФО. Беглов проедет мониторинг реализации в республике поручений президента, исполнения майских указов.

Как передают местные СМИ, в программу пребывания включены рабочая встреча с главой республики Сергеем Гапликовым, посещение объектов социальной сферы.

Действующий президент страны ранее заявил о намерении участвовать в выборах-2018 в качестве самовыдвиженца. На данный момент штаб Путина собрал более 1,6 миллиона голосов вместо необходимых 300 тысяч.