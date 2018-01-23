18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия, Ирак, Судан и Египет могут купить С-400 у России
Общество
Выборы президента 2018: штаб Путина приступил к работе в Коми
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Выборы президента 2018: штаб Путина приступил к работе в Коми

    13:38  23 Января 2018
    76

    Выборы президента 2018: штаб Путина приступил к работе в Коми

    Сыктывкар, 23 января. Избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина приступил к работе в Республике Коми, сообщила доверенное лицо действующего главы страны Мария Кузьбожева.

    Штаб Путина расположен на улице Интернациональной в Сыктывкаре. Возглавили штаб два сопредседателя — бывший директор Гимназии искусств при главе Коми Мария Кузьбожева и представитель акционерного общества «Воркутауголь» Дмитрий Шильников. Заместителя стали глава регионального исполкома ОНФ Елена Иванова, а также глава фракции «Единой России» в Госсовете Коми Александр Макаренко.

    В ближайшее время состоится первое заседание штаба.

    «Штаб сформирован, есть секретарь, который постоянно находится на связи с избирателями и муниципальными штабами общественной поддержки и готов ответить на все интересующие вопросы, — приводят слова Козьбожевой местные СМИ. — Мы ожидаем, что на этой встрече перед нами будут обозначены первоочередные задачи в рамках избирательной кампании».

    Выборы президента 2018: штаб Путина приступил к работе в Коми

    Штаб Путина собрал уже более 1,6 миллиона подписей в поддержку своего кандидата.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сыктывкар #коми #выборы-2018 #выборы президента россии #штаб путина
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Грузия получила от США противотанковые комплексы Javelin

      14:37 23 Января 2018 320
      Читать
      13:13
      Сегодня

      Юрий Поляков: Путин — гарант стабильности курса России
      12:46
      Сегодня

      Песков ответил на заявление Климкина об украинской технике в Крыму
      6:00
      Сегодня

      Сирия итоги за сутки на 23 января 06.00: атаки Турции и ССА в Алеппо, операция САА и ВКС РФ в Хаме и Идлибе
      5:59
      Сегодня

      Россия выделила $2 млн контртеррористическому управлению ООН
      2:00
      Сегодня

      Сирия: боевики обстреляли христианский район Дамаска, девять человек погибли

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018 3637

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      19531

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      38675

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      4415

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      38708
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Будущее России глазами юных лидеров. Часть вторая

      Будущее России глазами юных лидеров. Часть вторая

      15:37   23 Января 2018
      35
      «Сказала мужу, чтобы вызвал скорую, но он и сам был ранен»: корреспондент ФАН побывал в Докучаевске после обстрела ВСУ

      «Сказала мужу, чтобы вызвал скорую, но он и сам был ранен»: корреспондент ФАН побывал в Докучаевске после обстрела ВСУ

      14:33   23 Января 2018
      446
      Путин предложил новую меру дисциплинарной ответственности судей

      Путин предложил новую меру дисциплинарной ответственности судей

      13:49   23 Января 2018
      137
      Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира благодаря силе и влиянию

      Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира благодаря силе и влиянию

      9:49   23 Января 2018
      7165