Выборы президента 2018: штаб Путина приступил к работе в Коми

Сыктывкар, 23 января. Избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина приступил к работе в Республике Коми, сообщила доверенное лицо действующего главы страны Мария Кузьбожева.

Штаб Путина расположен на улице Интернациональной в Сыктывкаре. Возглавили штаб два сопредседателя — бывший директор Гимназии искусств при главе Коми Мария Кузьбожева и представитель акционерного общества «Воркутауголь» Дмитрий Шильников. Заместителя стали глава регионального исполкома ОНФ Елена Иванова, а также глава фракции «Единой России» в Госсовете Коми Александр Макаренко.

В ближайшее время состоится первое заседание штаба.

«Штаб сформирован, есть секретарь, который постоянно находится на связи с избирателями и муниципальными штабами общественной поддержки и готов ответить на все интересующие вопросы, — приводят слова Козьбожевой местные СМИ. — Мы ожидаем, что на этой встрече перед нами будут обозначены первоочередные задачи в рамках избирательной кампании».

Штаб Путина собрал уже более 1,6 миллиона подписей в поддержку своего кандидата.