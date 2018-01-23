Школьники Воркуты освобождены от занятий из-за плохой погоды

Воркута, 23 января. Школьники Воркуты не пошли в школу из-за плохой погоды в регионе.

В Воркуте объявили уже третий актированный день после новогодних каникул из-за плохих погодных условий. Первая смена отменена с 1 по 11 классы. Также от занятий освобождены студенты первого и второго курсов дневных отделений на базе девяти классов средних профессиональных учебных заведений.

Уроки отменены и для школьников поселков Сивая Маска и Елецкий. Как отмечают местные СМИ, ученики нагоняют школьную программу с помощью дистанционного обучения и электронных дневников.

Отметим, синоптики передают, что во вторник, 23 января, в городе ожидается 18–20 градусов мороза и юго-восточный ветер, который будет развивать скорость 16–21 метров в секунду.