Созданный по инициативе Путина фестиваль национальных видов спорта пройдет в Сыктывкаре

Сыктывкар, 22 января. В Сыктывкаре пройдет четвертый Всероссийский фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта, который запустил президент страны Владимир Путин в 2014 году.

В Коми создается организационный комитет по проведению четвертого Всероссийского фестиваля национальных и неолимпийских видов спорта. В этом году его принимает Сыктывкар.

Оргкомитет возглавит зампредседателя правительства Коми Анатолий Князев. Ответственность за организацию мероприятия возложена на региональное министерство физической культуры и спорта.

Напомним, фестиваль был запущен Путиным в 2014 году. Он нацелен на поддержку и развитие национальных видов спорта в России.

Ранее стало известно, что школу Олимпийского резерва по плаванью «Поморье» в Архангельской области модернизировали в рамках программы, утвержденной президентом России Владимиром Путиным.