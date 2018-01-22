Власти Коми спонсировали выпуск книги-билингвы для слабовидящих

Сыктывкар, 22 января. Администрация главы Коми помогла издать в республике книгу-билингву Елены Афанасьевой «Дуда чудит» для слабовидящих.

Книга пополнит полки школ и республиканских библиотек. Известно, что «Дуда чудит» вышла тиражом в 780 экземпляров.

Книга Афанасьевой издана на двух языках — русском и коми. Кроме того, она ориентирована на слабовидящих людей.

История рассказывает о женском лесном духе Дуде-платтьа и двух девочках Еле и Шоре. Книга создана на основе коми-удорского фольклора. Сборник рассказов «Дуда-платтьа», чьим продолжением является выпущенная книга, в 2016 году победил в конкурсе министерства национальной политики Коми.

Ранее президент России Владимир Путин отметил роль общения молодых людей, владеющими разными языками. Кроме того, глава России обратился к участникам Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи на английском языке.