Жители Коми получат соцвыплаты до конца января
Сыктывкар, 22 января. Жители Республики Коми получат социальные выплаты до конца текущего месяца, заявили в региональном министерстве финансов.
Жители республики поинтересовались у региональных властей, когда им выплатят средства за счет регионального семейного капитала. В министерстве финансов в свою очередь рассказали о сроках начала выплат в 2018 году.
Как отметили представители ведомства, расходы на соцвыплаты жителям региона являются приоритетными для правительства Коми.
«Бюджетные ассигнования на указанные выплаты, в том числе, на выплату родителям за счет средств регионального семейного капитала, предусмотрены в республиканском бюджете на 2018 год в полном объеме», — приводят их слова местные СМИ.
Отмечается, что все соцвыплаты будут переведены до конца месяца.
В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что с января 2018 года в России будет установлена ежемесячная выплата на рождение первого ребенка до полутора лет. В среднем она составит 10,5 тысячи рублей.