Жители Коми получат соцвыплаты до конца января

Сыктывкар, 22 января. Жители Республики Коми получат социальные выплаты до конца текущего месяца, заявили в региональном министерстве финансов.

Жители республики поинтересовались у региональных властей, когда им выплатят средства за счет регионального семейного капитала. В министерстве финансов в свою очередь рассказали о сроках начала выплат в 2018 году.

Как отметили представители ведомства, расходы на соцвыплаты жителям региона являются приоритетными для правительства Коми.

«Бюджетные ассигнования на указанные выплаты, в том числе, на выплату родителям за счет средств регионального семейного капитала, предусмотрены в республиканском бюджете на 2018 год в полном объеме», — приводят их слова местные СМИ.

Отмечается, что все соцвыплаты будут переведены до конца месяца.

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что с января 2018 года в России будет установлена ежемесячная выплата на рождение первого ребенка до полутора лет. В среднем она составит 10,5 тысячи рублей.