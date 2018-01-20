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Россия
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Общество
Депутаты Коми искупались в проруби на Крещение
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    Депутаты Коми искупались в проруби на Крещение

    12:26  20 Января 2018
    164

    Депутаты Коми искупались в проруби на Крещение

    Сыктывкар, 20 января. Члены Госсовета Коми Владимир Косов и Валентина Жиделева приняли участие в крещенском купании. Депутаты окунулись в купелях вместе с жителями.

    Парламентарии Коми не первый год участвуют в купании на Крещение. В этом году они искупались в проруби в районе культурного центра «Югор».

    Косов, который является медиком по образованию, призвал жителей региона последовать его примеру, так как стресс от ледяной воды активирует иммунную систему и улучшает настроение.

    Напомним, в крещенских купаниях поучаствовал и президент РФ Владимир Путин. Глава государства посетил монастырь Нило-Столобенская пустынь в Тверской области, побывал на молебне и окунулся в прорубь на озере Селигер. Участие в крещенских купаниях Путин принимает ежегодно.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Катерина Михайлиди
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    #путин #депутаты #коми #крещение
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