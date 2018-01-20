Депутаты Коми искупались в проруби на Крещение

Сыктывкар, 20 января. Члены Госсовета Коми Владимир Косов и Валентина Жиделева приняли участие в крещенском купании. Депутаты окунулись в купелях вместе с жителями.

Парламентарии Коми не первый год участвуют в купании на Крещение. В этом году они искупались в проруби в районе культурного центра «Югор».

Косов, который является медиком по образованию, призвал жителей региона последовать его примеру, так как стресс от ледяной воды активирует иммунную систему и улучшает настроение.

Напомним, в крещенских купаниях поучаствовал и президент РФ Владимир Путин. Глава государства посетил монастырь Нило-Столобенская пустынь в Тверской области, побывал на молебне и окунулся в прорубь на озере Селигер. Участие в крещенских купаниях Путин принимает ежегодно.