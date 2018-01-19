Губернатор Коми окунулся в крещенскую купель

Сыктывкар, 19 января. Глава Коми Сергей Гапликов осуществил ритуал крещенских купаний в одном из водоемов, находящихся под Сыктывкаром.

На своей странице в Instagram Гапликов пожелал всем православным христианам оставить все печали и горести в воде. Он также выразил надежду. Что на смену им придут чистые мысли и защита от бед и несчастий.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин окунулся в прорубь на Селигере по случаю праздника Крещения Господня. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.