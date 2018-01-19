Жители Сыктывкара окунулись в освященные купели

Сыктывкар, 19 января. Православные жители Коми совершили священное омовение в честь Крещения Господня.

Возле Краснозатонского моста собралась очередь из желающих почтить древнюю традицию. За порядком на месте следили представители ВОСВОД, МЧС, «СПАС-Коми» и казаки.

Обряд начался в 11 часов вечера 18 января. Основную массу желающих совершить омовение составляла молодежь. Пожилые люди предпочти просто набрать воды с собой или умыть лицо.

Ранее сообщалось, что Путин окунулся в прорубь на Селигере по случаю праздника Крещения Господня. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.