Спасатели проверили крещенские купели в Сыктывкаре

Сыктывкар, 18 января. Спасатели провели готовность крещенских купелей в Сыктывкаре, заявил руководитель главного управления МЧС РФ по Республике Коми Александр Князев.

Князев лично выехал на купель в Сыктывкаре, чтобы оценить готовность к крещенским купаниям. Традиционные мероприятия начнутся вечером 18 января в 23.00. Верующих и просто любителей острых ощущений готовы принять все муниципалитеты, кроме Сосногорского района и Емвы.

В этом году лед на реке рыхлый. Его толщина составляет 40 сантиметров. Высота купели достигает 160 сантиметров. Кроме того, она оборудована деревянным поддоном.

«В этом году произошло неустойчивое формирование ледяного покрова, поэтому пропускать к купели будут группами, меньшее число человек, чем обычно», — заметил Князев.

Он подчеркнул, что за пять лет крещенских купаний не произошло ни одного несчастного случая. Глава регионального отделения МЧС также обратился к землякам с просьбой воздержаться от алкоголя перед купанием и внимательно относиться к своему здоровью.

Ранее, в начале января, президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан, празднующих Рождество Христово. Глава государства отметил, что этот «светлый праздник дарит миллионам верующих радость и надежду».