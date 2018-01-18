Глава Ухты рассказал об успешном проведении года благоустройства города

Ухта, 18 января. Власти Ухты в год благоустройства города заасфальтировали все улицы и дворы, которые планировали, заявил руководитель администрации города Магомед Османов.

Османов рассказал о работе городских властей в 2017 году, который был обозначен как год благоустройства города.

«Мы заасфальтировали все улицы и дворы, которые планировали, — цитируют его местные СМИ. — Что-то сделали и сверх запланированного: того же благоустройства городского парка культуры и отдыха изначально не предполагалось».

Он также добавил, что совместно с компанией «Газпром трансгаз Ухта» восстановили озеро и заасфальтировали дорожки. В планах городских властей в этом году привести в порядок мост в Ухте, а также сделать хорошее освещение и установить новые скамейки.

«Работа по благоустройству аллеи будет продолжена и в этом году», — заметил Османов.

Ранее в ходе встречи с участниками Форума малых городов и исторических поселений президент России Владимир Путин поручил в ближайшие сроки провести конкурс проектов благоустройства малых городов.