Первенство России по боксу среди юниоров пройдет в Сыктывкаре

Сыктывкар, 18 января. Первенство России по боксу среди юниоров состоится в Сыктывкаре с 10 по 17 февраля, заявил министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной.

Соревнования пройдут в Спортивной школе олимпийского резерва № 2. Первенство России по боксу среди юниоров состоится в Сыктывкаре с 10 по 17 февраля. Отмечается, что в нем примут участие молодые люди 17–18 лет.

«К нам приедут лучшие юниоры страны – и мы, организаторы турнира, должны доказать, что нам не зря доверили право проведения этого первенства», — заметил Бережной.

Как рассказали источники, в борьбе за право проведения турнира Сыктывкар обошел Новосибирск. Уже утвержден логотип предстоящей встречи.

Власти Сыктывкара ожидают визита более 200 спортсменов со всей страны. Лучшие из них, по итогам соревнований, получат право представлять Россию на континентальном первенстве.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что в России бокс пользуется заслуженной популярностью. Глава государства констатировал, что «российские борцы неизменно участвуют в самых престижных международных первенствах, своими победами и достижениями подтверждают славу отечественной школы бокса».

Владимир Путин. Биография