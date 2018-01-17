В школах Коми усилили меры безопасности

Сыктывкар, 17 января. Все школы Республики Коми обеспечены квалифицированной охраной, заявила министр образования, науки и молодежной политики региона Наталья Михальченкова.

Михальченкова рассказала о реализации поручения главы региона Сергея Гапликова усилить меры безопасности на объектах образования. Она констатировала, что этим вопросам в прошлом году было уделено особое внимание.

На данный момент абсолютно все школы республики имеют квалифицированную охрану. Кроме того, больше половины из них (53%) оснащены системами видеонаблюдения.

«В течение года мероприятия проводились по поручению главы, и их можно считать превентивными мерами, чтобы таких ситуаций в школах республики не было», — пояснила Михальченкова.

Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание, что в 2017 году была законодательно усилена ответственность за организацию сайтов, призывающих детей и подростков к суициду. Также правоохранительные органы и спецслужбы стали гораздо чаще выявлять пресекать деятельность вербовщиков в террористические организации.