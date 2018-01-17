План по сносу аварийных домов в Коми выполнен почти на 35%

Сыктывкар, 17 января. В Республике Коми на 34,6% выполнен план по переселению граждан из аварийного жилфонда, заявила заместитель министра строительства и дорожного хозяйства региона Ирина Круглова.

Круглова обратила внимание, что в настоящее время в Коми снесены 278 аварийных домов из запланированных 804. Она пояснила, что это 34,6% установленного плана.

Лидером по выполнению поставленных задач оказался Усть-Куломский район. Там план выполнен полностью. Отстающим в ликвидации аварийного жилья признан Корткеросский район: на данный момент там снесено лишь 11,6% от плана. Однако Круглова заверила, что в этом году планируется снести все дома, из которых уже полностью переселили жильцов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил выработать постоянно действующие механизмы расселения аварийного жилфонда и запустить их с 2019 года.