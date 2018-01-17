Восемь проектов из Коми попали в топ-500 конкурса «Хочу делать добро» в России

Сыктывкар, 17 января. Восемь проектов из Коми попали в топ-500 всероссийского конкурса волонтерских инициатив «Хочу делать добро», сообщили организаторы состязания.

Как рассказали представители конкурса «Хочу делать добро», проекты набирали голоса в течение месяца. В общей сложности проекты получили поддержку порядка 333 тысяч человек.

В топ-500 конкурса вышли восемь проектов из Республики Коми. Они будут допущены к экспертной оценке. Уточняется, что речь идет о проектах — «Доброштаб Республики Коми», «Специализированная детская площадка», «Согласие и единство», «Родная старина» — студенческие балы», «Не любите стихи? А зря!», «Безопасный переход», «Северный Десант», а также «Ухта и мусор: кто кого?».

В феврале текущего года конкурсная комиссия подведет итоги и объявит победителей. Все участники конкурса получат сертификаты об участии.

Ранее президент России Владимир Путин объявил 2018-й Годом добровольца и волонтера. Российский лидер подчеркнул, что эти люди осуществляют «колоссальный вклад в развитие нашей страны».