Выборы-2018: избирком Коми провел обучение 85% сотрудников

Сыктывкар, 16 января. 85% организаторов в Коми прошли обучение перед президентскими выборами в марте этого года, сообщили представители избиркома республики.

Обучение с правом решающего голоса по вопросам изменений в избирательном законодательстве прошли все участники комиссий в Коми. Как отмечалось, разъяснение основных правил этого процесса проходило в очной, дистанционной и очно-дистанционной формах обучения.

Из 5671 членов участковых комиссий обучение прошли 84,99%. По итогам обучения участники сыграли в деловую игру «Подсчет голосов избирателей. Установление итогов голосования».

В избиркоме республики обратили внимание, что 3378 человека находятся в резерве.

В республике 21 территориальная избирательная комиссия. Всего на территории Коми сформировано 636 участковых комиссий. Также будут организованы дополнительно 24 участковые комиссии избирательных участков, которые будут находится в местах временного пребывания избирателей.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил об участии в выборах-2018 в качестве самовыдвиженца. По данным на 15 января, в поддержку главы государства выступили более 700 тысяч россиян.