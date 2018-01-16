Почтальоны Коми начали принимать коммунальные платежи на дому

Сыктывкар, 16 января. Почтальонам Коми выдали почтово-кассовые терминалы (МПКТ), с помощью которых жители республики смогут осуществлять коммунальные и другие платежи из дома, заявил директор УФПС Республики Коми Виталий Осипов.

«Оплата через МПКТ ничем не отличается от оплаты услуг в почтовых отделениях и экономит время нашим клиентам, — рассказал Оспипов. — Устройство запрограммировано на прием платежей в режиме реального времени и в подтверждение оплаты клиент получает кассовый чек».

По словам директора УФПС, эта услуга будет удобна для пожилых людей или представителей маломобильных групп населения. Отмечается, что через терминалы, которые выдали республиканским почтальонам, можно будет оплатить услуги ЖКХ, налоги, штрафы ГИБДД, кабельное телевидение, страховой полис, мобильную связь и многое другое.

Власти республики обратили внимание, что, чтобы пригласить почтальона для оплаты платежей на дом, необходимо обратиться в ближайшее почтовое отделение.

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