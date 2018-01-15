Власти Сыктывкара ввели ограничения на Крещенские купания

Сыктывкар, 15 января. Власти Сыктывкара ввели ограничение на число людей возле купелей на Крещенские купания. Причиной этому стала ранняя оттепель и, как следствие, слишком тонкий лед.

Таким образом, одновременно возле купелей смогут находиться не более 20 человек. Крещенские купания будут проводиться на правом берегу реки Сысола возле понтонного моста, а также в поселке Нижний Чов и в Эжвинском районе на реке Вычегда.

Очистка стоянок для машин от снега, вырубка прорубей, сооружение деревянных трапов, установка биотуалетов и раздевалок, а также другие подготовительные работы по проведению обряда начнутся 18 января.