Спортивным школам в Сыктывкаре поменяли названия

Сыктывкар, 13 января. Спортивным школам, которые расположенны в Сыктывкаре, изменили названия с 1 января этого года. Новшества произошли из-за того, что перешли на спортивную подготовку.

МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №3», где тренируются пловцы, теперь носит название МАУ спортивная школы «Родник Севера». МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 5» переименована в МБУ спортивная школа «Фаворит», в этой школе по-прежнему будут идти секции тхэквондо, дзюдо и лыжных гонок, сообщает «БНК». Изменения коснулись и МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 6», которая теперь стала спортивной школой олимпийского резерва «Эжва». Школа специализируется на футболе, боксе и тхэквондо. МАУ ДО «ДЮСШ «Северная Олимпия», где дети оттачивают навыки в фигурном катании, хоккее, горнолыжном спорте, шахматах, спортивном ориентировании и пулевой стрельбе, стала называться МАУ спортивная школа «Северная Олимпия».

Отметим, что спортивные школы расположены по старым адресам, виды спорта в школах остаются прежними.