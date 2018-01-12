Прокуратура Коми вернула в регион активы на сумму пять миллиардов рублей

Сыктывкар, 12 января. Прокуратура Коми в рамках борьбы с коррупцией вернула в регион активы в размере пять миллиардов рублей, сообщил прокурор Коми Сергей Бажутов во время торжественного собрания по случаю 296-летия образования прокуратуры России.

Бажутов отметил, что борьба с коррупцией в Коми остается одной из важнейших задач, которую ставят перед собой органы прокуратуры.

«Прокуроры активно работали по пресечению неправомерного расходования бюджетных средств, коррупционных нарушений при прохождении государственной и муниципальной службы, предоставлении государственных и муниципальных услуг», — констатировал прокурор республики.

По его данным, в прошлом году было выявлено 1600 нарушений закона. Кроме того, в регионе было возбуждено 32 уголовных дела против должностных лиц.

В рамках борьбы с коррупцией в республику удалось вернуть активы на сумму более пяти миллиардов рублей.

Ранее президент России Владимир Путин назвал чиновничью коррупцию и беззаконие главными угрозами стабильности. По мнению российского лидера, эти общественные недуги ослабляют и размывают устойчивость развития, общественную солидарность и стабильность.