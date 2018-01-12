Актированные дни объявлены в четырех районах Коми из-за сильных морозов

Сыктывкар, 12 января. Актированные дни объявлены в четырех районах Коми — Печоре, Вуктыле, Емве и Воркуте — из-за сильных морозов.

Актированный день 12 января был объявлен сразу в четырех муниципалитетах Коми. Из-за значительного снижения температуры воздуха ученики начальных классов остались дома в Печоре, Вуктыле, Емве и Воркуте.

В некоторых районах актированный день распространился и на старшеклассников. Такое решение, например, приняли в селе Дутово Вуктыльского района: там разрешение не учиться получили все классы по восьмой включительно. Столбик термометра здесь опустился до минус 36 градусов. Жители Емвы столкнулись с температурой до минус 24 градусов. А из Вокруты сообщили о похолодании до минус 32 градусов.

Кроме того, во многих школах Коми каникулы продолжаются до 15 января.

Во время большой пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистки из Коми об освоении Арктики. Глава государства отметил, что «промышленное освоение Арктики должно идти параллельно с заботой о природе и с соблюдением всех требований, которые предъявляются к хозяйственной деятельности в этом регионе».