Экстренная служба Коми 112 обработала в новом году более 8 тысяч звонков

Сыктывкар, 11 января. За первые дни нового года экстренная служба 112 приняла более восьми тысяч звонков от жителей республики Коми.

Отмечается, что наибольшее количество звонков поступило в адрес станций скорой медицинской помощи, к врачам обратились более 1700 человек. Второе место по частоте обращений заняла полиция Республики Коми. Содействие правоохранительных органов во время новогодних каникул потребовалось 1069 гражданам.

По данным правительства региона в праздничные дни на горячую линию главы Республики Коми поступило 50 звонков. Многие жители пожаловались на несвоевременную уборку снега с улиц. По ряду звонков были приняты оперативные меры. Так, по просьбе жителей населенного пункта Керес Корткеросского района была проведена снегоочистка проезжей части автодороги около переправы.

Нарекания от жителей Коми поступили в адрес работы управляющих компаний и коммунальных служб. В администрации обещали привести деятельность коммунальщиков в соответствие с требованиями законодательства.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин перед наступлением Нового года поздравил с 90-летним юбилеем жителя Республики Коми, фронтовика Николая Рочева. Поздравление президента ветерану Великой Отечественной войны передал глава региона.