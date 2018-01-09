Пенсионер из Ухты заплатил мошенникам 40 тысяч за освобождение сына из полиции

Ухта, 9 января. 77-летний житель Ухты заплатил мошенникам 40 тысяч рублей после сообщения о том, что его сына задержали за участие в драке, сообщили в правоохранительных органах города.

77-летнему жителю Ухты позвонили на домашний телефон. Собеседник, представившийся следователем, заявил, что сын мужчины задержан за участие в драке. Пенсионер должен был заплатить 40 тысяч рублей, чтобы родственника отпустили. Мужчина так и сделал.

Созвонившись с сыном, пожилой ухтинец узнал, что он не участвовал ни в какой драке и его не задерживали. Деньги поступили на счет аферистов.

Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.